44-летний судья умер от сердечного приступа во время матча

Бразильский арбитр умер во время матча по футзалу между «Сао-Карлосом» и «Таубате» из-за сердечного приступа.

По информации The Sun, 44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва сперва наклонился, положив руки на колени, а затем упал. Игроки обеих команд пытались оказать первую помощь до появления на площадке врачей. Медбригада унесла судью на носилках под аплодисменты зрителей.

Мужчину срочно госпитализировали на машине скорой помощи, но его не удалось спасти.

Матч не был доигран, счет остался прежним – 0:0.

Дата переигровки пока не назначена.

Игрок дал интервью с заголовком «Врачи говорили, что я умру» и через день умер

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