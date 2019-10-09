Бразильский футзалист вырубил оппонента хай-киком в голову

В футзальном матче между «Коринтиансом» и «Интелли де Сан Карлос» произошел очень жесткий эпизод. Футзалист Даниэль Баталья был быстрее в борьбе отскочивший мяч и выбил его, но по инерции врезался ногой прямо в лицо оппоненту.

Удар вышел настолько сильным, что парень потерял сознание и разложился на паркете. Баталья удостоился красной карточки.

Жертвой эпизода стал футзалист по имени Фернандиньо.

Его команда в итоге победила со счетом 4:2.

В этого голкипера вселился Нео, а в бьющих по мячу – ребята из подборки «10 фейлов года»

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