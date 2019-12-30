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Экс-игрок сборной России по мини-футболу погиб в ДТП
Трагедия произошла в центре Москвы.
Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов скончался в результате аварии в центре Москвы.
Погорелов ехал по Садовому кольцу и вылетел на встречку. В результате лобового столкновения Кирилл скончался на месте. Трагедия произошла утром 29 декабря.
«Футболист на автомобиле BMW по неустановленной причине выехал в сторону встречной полосы и допустил лобовое столкновение с такси Toyota Camry. Затем машина отлетела и врезалась в два автомобиля марки Kia Rio. В результате случившегося 32-летний Погорелов погиб, также пострадали водитель и пассажир такси, их госпитализировали», – цитирует источник в правоохранительных органах агентство городских новостей «Москва».
- В составе молодежной сборной России Погорелов в 2008 году стал чемпионом Европы.
- За взрослую команду он провел несколько товарищеских матчей.
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