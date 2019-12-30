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Появилось видео ДТП, в котором погиб российский футзалист Погорелов
Спортсмен по непонятным причинам выехал на встречку.
Появилось видео смертельного ДТП с участием бывшего игрока сборной России по мини-футболу Кирилла Погорелова.
29 декабря около 5 часов утра спортсмен ехал по Новинскому бульвару Москвы, после чего по необъяснимым причинам выкатился на встречную полосу. Погорелов протаранил такси Toyota Camry, затем его машина отлетела и врезалась в два автомобиля марки Kia Rio.
- Погорелов скончался от полученных травм, пассажир и водитель такси получили повреждения и были госпитализированы.
- В 2008 году Погорелов в составе сборной России по мини-футболу стал победителем первого чемпионата Европы среди молодежных команд.
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