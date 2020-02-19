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Погибший в ДТП экс-футзалист сборной России мог сесть за руль в наркотическом опьянении

Погибший в ДТП экс-футзалист сборной России мог сесть за руль в наркотическом опьянении
Eurosport

33 мин. назад

Трагический инцидент обрастает подробностями.

Появились подробности смерти бывшего игрока сборной России по мини-футболу Кирилла Погорелова в ДТП.

По информации телеграм-канала «Мутко против», в крови экс-футзалиста обнаружили следы MDMA (экстази). Следствие считает, что Погорелов мог сесть за руль в состоянии наркотического опьянения.

  • Трагедия произошла ранним утром 29 декабря в центре Москвы. Погорелов выехал на встречную полосу и столкнулся с такси.
  • В 2008 году Погорелов в составе сборной России по мини-футболу выиграл первый чемпионат Европы среди молодежных команд.

Появилось видео ДТП, в котором погиб российский футзалист Погорелов

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