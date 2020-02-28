От коронавируса вчера, 27 февраля, скончалась первая профессиональная спортсменка.

23-летнюю Эльхам Шейхи, выступавшую за женскую сборную Ирана по мини-футболу, 11 дней назад госпитализировали с подозрением на COVID-19. Ее доставили в госпиталь города Кум.

В среду врачи клиники сообщили, что Шейхи умерла от последствия вируса. Таким образом, Эльхам стала первой жертвой из мира футбола, которая скончалась от коронавируса. Новость передает английская версия телеканала Al Arabiya со ссылкой на местное информагентство Rokna.

Министерство здравоохранения Ирана в четверг, 28 февраля, подтвердило, что в республике болезнь COVID-19 подхватили 245 человек, 26 из них скончались.

Из-за опасности распространения коронавируса в Италии пять матчей Серии А, в том числе, «Ювентус» – «Интер», пройдут без зрителей при закрытых трибунах.

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