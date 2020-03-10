В Иланском (Красноярский край) прошел открытый Кубок города по мини-футболу на снегу. Победители и призеры получили нетипичные для спортивного соревнования призы.

NGS24.RU со ссылкой на одного из участников сообщает, что помимо традиционных медалей и дипломов, спортсмены получили по полуторалитровой бутылке пива. Детской команде подарили конфеты. Награждение проводил мэр города. По данным источника, к нестандартным подаркам негативно отнеслись лишь два человека.

«У нас в смете было приобретение только кубков, медалей и грамот, которые и были вручены. У нас традиционно есть спонсор – Геннадий Петрович Штоколов – он приобрел конфеты детям и привез пиво взрослым. Официально никто не вручал пиво, я вручал только медали, кубки и грамоты», – объяснил в комментарии ТАСС мэр Владимир Максаков.

Соревнования проводятся ежегодно среди команд разных возрастов.

(Фото: группа ВКонтакте «Я живу [В] Иланске»)

В болельщика летел мяч, но он не выпустил из рук пиво и принял сильный удар в грудь

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