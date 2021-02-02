В отборочном турнире к чемпионату мира-2022 сборная России по мини-футболу обыграла команду Грузии со счетом 4:0. В составе обеих команд на паркет вышли девять натурализованных игроков из Бразилии.

В грузинской команде сыграли Рониньо, Талес, Биньо, Элисандро, Шагинья и Сими Сайотти, за россиян выступили Ромуло, Робиньо и Эскердинья.

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В матче квалификации по мячу забили Ромуло и Даниил Давыдов, дубль оформил Артем Ниязов.

  • Ромуло и Робиньо – двукратные серебряные призеры чемпионата Европы в составе сборной России, еще по разу они брали серебро ЧМ и бронзу Евро.
  • У Эксердиньи есть только бронзовые медали европейского первенства.
  • В данный момент сборная России лидирует в турнирной таблице группы 2, набрав 6 очков.

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