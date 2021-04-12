Опубликовано 12/04/2021 в 15:58 GMT | Обновлено 12/04/2021 в 15:58 GMT

Сборная России по футзалу победила команду Грузии и квалифицировалась на чемпионат Европы 2022 года. Россия победила со счетом 3:0 и набрала 18 очков за 6 матчей в группе.

Дубль сделал Андрей Афанасьев, еще один мяч в активе Робиньо. Сборная Грузии также прошла на Евро благодаря высоким показателям в рейтинге команд, занявших второе место.

Также на Евро-2022 вышли Хорватия, Украина, Азербайджан, Словакия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Словения, Италия, Бельгия, Португалия и Польша.

Чемпионат Европы по футзалу пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.

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