Сборные России и Украины по мини-футболу попали в одну группу в ходе жеребьевки группового этапа финальной стадии чемпионата Европы 2022 года. УЕФА решил развести команды и отправить россиян в другую четверку.

Российская сборная сыграет с Польшей, Словакией и Хорватией в группе С, а Украина встретится с Нидерландами, Португалией, а также победителем стыковых матчей между Сербией и Беларусью.

Турнир пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.

УЕФА начал разводить украинские и российские команды в июле 2014 года.

Футзал Россия разбила Грузию и следом за Казахстаном вышла на Евро 12/04/2021 В 15:58

Футзал Аргентина выбила Россию с ЧМ по футзалу. Месси отреагировал 27/09/2021 В 06:45