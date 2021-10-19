Сборные России и Украины по мини-футболу попали в одну группу в ходе жеребьевки группового этапа финальной стадии чемпионата Европы 2022 года. УЕФА решил развести команды и отправить россиян в другую четверку.
Российская сборная сыграет с Польшей, Словакией и Хорватией в группе С, а Украина встретится с Нидерландами, Португалией, а также победителем стыковых матчей между Сербией и Беларусью.
  • Турнир пройдет в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.
  • УЕФА начал разводить украинские и российские команды в июле 2014 года.
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