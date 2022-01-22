На чемпионате Европы-2022 по мини-футболу забили отличный мяч. В матче группового этапа между Польшей и Хорватией нападающий «шашечных» Матей Хорват потрясно открыл счет.

На восьмой минуте хорват Хорват обыграл на краю соперника и прошел к воротам по правому флангу. Форвард аккуратно крался к цели, легко обыграл подкатившегося защитника с голкипером и точно пробил рабоной в опустевший створ.

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Хорватия выиграла у Польши со счетом 3:1, одержала первую победу на групповой стадии Евро и подпрыгнула на второе место в турнирной таблице. Во вторник, 25 января, хорваты сыграют с лидером группы Россией.

27-летний Матей Хорват выступает за местный «МНК Ольмиссум Омиш» и провел за сборную страны 49 матчей.

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