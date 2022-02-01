Россия со счетом 3:1 обыграла команду Грузии в четвертьфинале чемпионата Европы по мини-футболу. В составе российской сборной отличились Артем Ниязов (23-я минута) и Иван Чишкала (28, 40). У Грузии отличился Бруно Петри (24).

В полуфинале Россия встретится с Украиной, обыгравшей в 31 января сборную Казахстана (5:3). В другом полуфинале сборная Португалии сыграет с победителем матча между Испанией и Словакии (игра пройдет позже во вторник). Оба полуфинала пройдут 4 февраля в Амстердаме.

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На групповом этапе Россия одержала три победы: над Словакией (7:1), Хорватией (4:0) и Польшей (5:1).

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