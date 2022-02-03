В полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу состоится историческое событие – сборная России встретится с командой Украины. На уровне групповых стадий УЕФА разводит сборные и клубы с 2014 года, но в плей-офф спортивный принцип важнее.

КТО ВЫЙДЕТ В ФИНАЛ? Россия Украина

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Путь к финалу

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Украина

Квалификация, 3-й этап: Албания – Украина – 3:10

Квалификация, 3-й этап: Хорватия – Украина – 3:2

Квалификация, 3-й этап: Украина – Хорватия – 2:7

Квалификация, 3-й этап: Дания – Украина – 2:6

Квалификация, 3-й этап: Украина – Дания – 8:2

Квалификация, 3-й этап: Украина – Албания – 5:0 (тех.)

Групповая стадия: Нидерланды – Украина – 3:2

Групповая стадия: Сербия – Украина – 1:6

Групповая стадия: Украина – Португалия – 0:1

1/4 финала: Казахстан – Украина – 3:5

Сборная Украины по футзалу Фото: Getty Images

Россия

Квалификация, 3-й этап: Россия – Армения – 6:0

Квалификация, 3-й этап: Грузия – Россия – 0:4

Квалификация, 3-й этап: Франция – Россия – 2:3

Квалификация, 3-й этап: Россия – Франция – 5:1

Квалификация, 3-й этап: Армения – Россия – 2:5

Квалификация, 3-й этап: Россия – Грузия – 3:0

Групповая стадия: Россия – Словакия – 7:1

Групповая стадия: Хорватия – Россия – 0:4

Групповая стадия: Россия – Польша – 5:1

1/4 финала: Россия – Грузия – 3:1

Иван Чишкала и Вилиан Лоренцо, Россия – Грузия Фото: Getty Images

История встреч

Сборные Украины и России не играли на крупных турнирах с 2007 года, когда на групповом этапе Евро российская команда победила со счетом 4:1. В 2005-м побеждала Украина (2:1), а в 1996-м сборные встретились дважды, и оба раза лучше была Россия. Сначала команды сыграли в группе ЧЕ, а затем – в матче за третье место на ЧМ. Встречи завершились с одинаковым счетом – 3:2 в пользу российской сборной.

Последний матч между мини-футбольными сборными России и Украины состоялся в январе 2008 года. Товарищеская встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Всего сборные провели 11 игр – девять из них завершились в пользу сборной России, в двух победила Украина.

Сборная России по мини-футболу Фото: Getty Images

Что говорили перед игрой

После четвертьфинала с Казахстаном капитан сборной Украины Петр Шотурма сообщил, что в полуфинале команда будет играть с такой же самоотверженностью.

«Прежде всего мы были исполнены желания, чтобы победить. Полностью отдались этой игре. Горело сердце, чтобы наша сборная вышла и выиграла. К счастью, удалось это сделать. Мы двигаемся шаг за шагом. Именно матч с Нидерландами наверняка стал переломным моментом для нас. После него мы прибавляли от игры к игре. Радуемся тому, что можем отпраздновать этот момент. Наша команда [в полуфинале] будет играть с такой же самоотверженностью. Отдадим все за Украину!» – приводит слова Шотурмы futsal.com.ua.

Петр Шотурма Фото: Getty Images

Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев признает политический подтекст встречи, но отмечает, что хорошо относится к соперникам из Украины.

«Политическую подоплеку этой встречи отбрасывать нельзя. Нас давно разводят, даже на этом чемпионате Европы нас разводили по группам, чтобы мы раньше полуфинала не могли встретиться друг с другом. Основной интригой предстоящей встречи является тот факт, что мы очень давно не играли. Нам предстоит не менее тяжелая игра, сборная Украины – ровная и сильная команда, которая навязывает борьбу.

Сборная Украины ведет матчи на русском языке. Во-вторых, это наши друзья. Это как раз история о том, что спорт, в частности мини-футбол, вне политики. Это не просто слова, мы давно дружим с нашими коллегами из Ассоцации футзала Украины, у нас тесные связи. Лучше бы все выясняли отношения – кто сильнее или быстрее – именно на спортивных площадках. Мы очень хорошо относимся к коллегам из сборной Украины», – цитирует Алиева «Матч ТВ».

Составы команд

Сборная Украины: Кирилл Цыпун (В), Юрий Савенко (В), Петр Шотурма, Михаил Зварыч, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.

Сборная России: Дмитрий Путилов (В), Георгий Замтарадзе (В), Сергей Абрамович, Артем Антошкин, Иван Милованов, Артем Ниязов, Паулиньо, Иван Чишкала, Робиньо, Сергей Абрамов, Антон Соколов, Данил Давыдов, Нандо, Эдер Лима.

Сборная России по мини-футболу Фото: Getty Images

Котировки букмекеров

Аналитики уверены в российской команде. Коэффициент на победу в основное время равен 1,34, а на триумф украинцев можно поставить с кэфом 6,40. Показателен тот факт, что из оставшейся четверки Россия – самый явный претендент на победу в турнире (2,50), а Украина – наименее вероятный (15,0). Победа сборной Испании на ЧЕ оценивается в 2,60, а Португалии – в 4,00.

Где смотреть

Матч сборных России и Украины по мини-футболу пройдет 4 февраля на арене Ziggo Dome в Амстердаме и начнется в 19:00 по московскому времени. Игру покажет в прямом эфире телеканал «Матч ТВ».

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