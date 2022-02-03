Накануне полуфинального матча на чемпионате Европы, который состоится 4 февраля, появилась информация, что РФС собирается удвоить премиальные для мини-футболистов сборной в случае их победы над Украиной. Были озвучены суммы: 2 миллиона рублей – за золото турнира каждому игроку, или 1,5 миллиона – за серебро.
Президент Ассоциации мини-футбола России и член исполкома Российского футбольного союза Эмиль Алиев опроверг это сообщение.
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«У нас никогда какие-то отдельные матчи, если это Украина или какой-то другой матч, не выделялись отдельно. Российским футбольным союзом были созданы общие условия, которые были озвучены еще до начала [турнира]», – заявил Алиев.
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Источник: «СЭ».
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