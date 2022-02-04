Текстовая онлайн-трансляция полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины.

Далее актуальная информация будет наверху.

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20:13. Классно Россия разыграла на чужой половине поля и довела розыгрыш до удара метров с трех от ворот. Абрамович не попал толком по мячу.

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20:11. В последние минуты успокоился темп: команды по очереди владеют мячом, но почти не создают моментов. Плотно обе сборные играют.

20:10. ⚡ Срочные новости ⚡ В перерыве произошла замена, и болельщиков на арене в Амстердаме заменили на интершум.

20:09. Но ничего опасного из штрафного не добыли украинцы.

20:07. А вот и первый фол сборной России: Паулиньо снес Чернявского на правом фланге и подарил Украине перспективный штрафной...

20:05. Абрамов в прессинге на чужой половине поля отобрал мяч, но, рванув к воротам, упал. Судья фол не зафиксировал, а Абакшин мощно разозлился падением русского.

20:03. Чуть больше двух минут прошло во втором тайме, а у Украины уже два фола. Плюс еще и желтую сейчас прихватил Даниил Абакшин.

20:02. И еще раз Чишкала опасно бил с правого фланга: после заброса с аута пробил с лета, но мяч пролетел выше ворот.

20:00. Как же не забил Давыдов!!! Ниязов выкатил на пустые Давыдову, но тот с острого угла зарядил в штангу – второй хороший шанс России во втором тайме.

19:59. И сразу же Иван Чишкала имел неплохой шанс: классно выстрелил метров с девяти и совсем немного не попал в угол.

19:59. Продолжаем! Россия начала второй тайм.

19:50. Украина в полуфинале Евро впервые с 2005-го!

19:43. И пока все – перерыв!

19:43. Штанга!!!!! Лебедь выстрелил в штангу за несколько секунд до конца первого тайма. Отскочила Россия!

19:42. Очень мощно Украина проводит финиш первого тайма, но после гола Серого особо опасных моментов не создавала. А вот Россия что-то перестала вообще угрожать сопернику.

19:40. Андрей Афанасьев забил первый мяч на этом Евро.

19:38. Опасно!!!! Паулиньо вылетел один на один по центру, но не переиграл Ципуна.

19:38. Продолжают пятого полевого использовать украинцы и благодаря ему создали опасный момент. Вскрыли соперника с правого фланга, но удар с нескольких метров пролетел мимо створа.

19:37. быстро обменялись голами сборные, и скорости взлетели в конце первого тайма. Покатились встречные атаки, но Украина подмяла преимущество.

19:36. Серый выстрелил петров с восьми в касание с левой ноги и вложил мяч в самый угол.

19:34. И ОТВЕТ УКРАИНЫ!!!!!!!!!! СЕРЫЙ!!!!!!

19:30. ГООООООООООООЛ!!!!! Россия подловила Украину и забила практически в пустые ворота. Пятого полевого использовали украинцы и получили от Андрея Афанасьева.

19:27. И вот только сейчас судья зафиксировал первый фол сборной России – досталось лидеру украинцев Зварычу. У Украины же уже лимитные пять нарушений.

19:26. Много ударов вышвыривают русские, но в основном стреляют по трибунам за воротами Ципуна. Не хватает попаданий в створ.

19:23. А от подката Серого пострадал Давыдов. Игрок сборной России неудачно упал на руку, и врачи бинтуют ее на скамейке.

19:21. А вот пятый фол сборной Украины и первая желтая карточка – ее получил Евгений Серый. Теперь каждый фол украинцев будет наказываться, как минимум, 10-метровым.

19:19. Украина многовато фолит: в первом тайме осталось играть еще 10 минут, а у команды уже четыре фола. Начиная с пятого, каждое нарушение будет наказываться пробивным штрафным.

19:18. Чишкала со штрафного покатил под удар Ниязову, но направил мяч слишком сильно. С трудом достал мяч Артем и ударом в касание не попал в створ.

19:17. Давыдов улетел в контратаку по левому краю, включил дриблинг и получил по ногам перед воротами. Очень опасный штрафной заработала сборная России.

19:15. Пока сборная России владеет преимуществом.

19:13. Украина подняла остроту перед воротами Путилова после углового с левого края. Зварыч пытался занести мяч в ворота, но в плотной борьбе с защитниками не смог плотно пробить.

19:11. И еще один неплохой удар вылетел по украинской рамке. Теперь Сергей Абрамов зарядил из далека и отправил мяч немного выше ворот.

19:10. Момент! Еще один острый эпизод у ворот сборной Украины: Россия вырвалась в контратаку три в один, и Давыдов бил практически без сопротивления. Выше ворот полетел мяч.

19:09. Неплохо! Чишкала пробил метров с семи в касание после паса из аута, но немного не попал в створ. Наверное, и вратарь сборной Украины контролировал ситуацию.

19:07. Россия раскатывала мяч перед воротами соперника, но ошиблась и едва не пропустила контратаку. Кто-то из русских защитников опередил прорывающегося соперника и выбил за пределы площадки.

19:05. После пропущенного украинцы забрали мяч под контроль и даже перешли на половину соперника. Пока без моментов у ворот сборнйо России, а полевые активно прессингуют владеющих мячом украинцев.

19:04. Соколов пробил метров с шести, мяч по пути попал в Паулиньо и ударился о нескольких украинцев, после чего обидно перелетел вратаря сборной Украины. Курьезный и быстрый гол сборной России.

19:03. ГОООООООООООООООООООООООЛ!!!!!!!! РОССИЯ ЗАБИЛА!!!!

19:02. Все голы сборной России на этом Евро – красота.

19:01. Поехали! Украина стартовала с центра, для вас работает Артем Кутейников.

18:58. Уже отзвучали национальные гимны, и вот-вот начнется игра.

18:53. В 1/4 финала сборная России без проблем разобралась со сборной Грузии (3:1), а Украина прошла Казахстан (5:3). При этом у нашей сборной ни одного поражения на турнире, а украинцы потерпели уже два.

18:50. Всем привет! Совсем скоро стартует полуфинал чемпионата Европу по футзалу между сборными России и Украины.

Между Россией и Украиной тяжелые отношения, и это отразилось на футболе. Пострадали футболисты.

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