Сборная России обыграла Украину в полуфинальном матче чемпионата Европы-2022 по мини-футболу с результатом 3:2.

Уже на второй минуте Антон Соколов открыл счет, а Андрей Афанасьев удвоил преимущество русской команды на 15-й. Защитник Евгений Сирый быстро сократил отставание Украины, но на 31-й минуте Артем Ниязов пробил ножницами и красивым ударом прошил голкипера желто-синих.

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Даниил Абакшин за 5,5 минуты ужал разницу до одного гола, но украинцы не спасли ничью в этой встрече. За 70 секунд до конца основного времени Петр Шотурма не забил пенальти за фол Афанасьева и попал во вратаря Дмитрия Путилова.

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В составе сборной России не приняли участие в матче дисквалифицированный Артем Антошкин и травмированный Робиньо.

Россия сыграет в финале Евро-2022 с победителем пары Португалия – Испания. Решающий матч континентального турнира пройдет в воскресенье, 6 февраля. Русская сборная стала чемпионом Европы один раз в истории – в 1999 году. В 2005, 2012, 2014 и 2018 гг. команда оставалась второй и выигрывала серебряные медали.

Сборная Украины вышла в полуфинал европейского чемпионата впервые с 2005 года. Лучший результат жовто-блакитных – два вторых места на Евро-2001 и Евро-2003. Украинские болельщики кричали на трибунах оскорбительную кричалку в адрес президента России Владимира Путина.

Как прошел матч России и Украины в полуфинале Евро-2022? Смотри текстовую трансляцию Eurosport.ru

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