Сборная Португалия стала вторым финалистом чемпионата Европы-2022, проходящего в Нидерландах. В полуфинале «селесау» добилась волевой победы над Испанией – 3:2.

Испанцы всухую выиграли стартовый тайм: отличились Рауль Гомес (1-я минута) и Чино (13). В середине второго тайма португальцы перехватили инициативу: Бруну Коэлью реализовал пенальти (29), а Зики Те сравнял счет (31). Он же за 1,5 минуты до конца забил решающий мяч и обеспечил своей команде финал.

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