6 февраля в Нидерландах определится сильнейшая сборная Европы по мини-футболу. За золото сразятся Россия и Португалия. У обеих команд по одному титулу, и – что самое интересное – они встречались друг с другом на своих победных турнирах: и будущий победитель брал золото.
Путь к финалу
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Россия
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- Группа C: Словакия – 7:1
- Группа C: Хорватия – 4:0
- Группа C: Польша – 5:1
- 1/4: Грузия – 3:1
- 1/2: Украина – 3:2
Португалия
- Группа А: Сербия – 4:2
- Группа А: Нидерланды – 4:1
- Группа А: Украина – 1:0
- 1/4: Финляндия – 3:2
- 1/2: Испания – 3:2
История противостояния
Россия и Португалия встречались на чемпионатах Европы четыре раза. В 1999-м Россия победила 3:1 на групповом этапе, а потом взяла золото (пока – единственное). Спустя 8 лет русские выиграли в матче за бронзу (3:2). Матч группового этапа Евро-2014 завершился результативной ничьей (4:4) – на том турнире Россия стала вице-чемпионом, Португалия проиграла матч за 3-е место. В полуфинале-2018 сильнее были португальцы (3:2), которые затем взяли золото (тоже – единственное).
Еще в истории противостояния команд имеется бронзовый матч ЧМ-2000. Тогда утешительный финал остался за «селесау» (4:2).
Т.е. победа в очном матче всегда сулит России или Португалии какие-либо медали. Если они сходятся не в бронзовой игре – то золотые. А поскольку в этот раз команды вообще встретятся в финале, золото победителю гарантировано.
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Андрей Афанасьев, Артем Ниязов, Даниил Давыдов, Иван Чишкала
Фото: Getty Images
Шансы команд практически равны: матч точно будет достоин статуса финала. России все же отдают небольшое преимущество: 1,92 против 1,98.
Где смотреть
Битва за мини-футбольное золото континента начнется в 19:30 (мск). В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».
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