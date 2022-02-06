13' Афанасьев поборолся у ворот с Коэлью, но не смог подставить ногу под удар Чишкалы.
14' Абрамов прокидывает португальцу в домик и выводит под удар Соколова. Мяч прошел мимо ворот.
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14' Вспомним регламент: если после двух таймов по 20 минут чистого времени на табло будет ничья, командам придется сыграть два дополнительных овертайма. И только если счет оставится равным – мы увидим серию пенальти.
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15' Паулиньо не смог реализовать момент у ворот Андре Соуза. На поле тут же появился Нандо.
16' Антон Соколов поборолся с Томашем Паку. Первое стандартное положение разыграет сборная России.
17' Двое португальцев тоже успели смениться. Сейчас после розыгрыша с углового удар по воротам Путилова нанес Бриту.
18' Эрик потерял равновесие в своей штрафной. Россия поддавливает соперника на чужой половине. На поле появляется вторая четверка вместе с капитаном Сергеем Абрамовым.
19' Отдали инициативу сборной Португалии. Но быстрый перхват в центре поля вывел на удар Афанасьева.
20' Стартуем! Россия вводит мяч с центра поля.
19:28 Команды появились на поле. Последние секунды до начала финала.
19:20 В полуфинале сборной России противостояли не менее серьезные соперники из Украины. Команде Сергея Скоровича удержать победный счет (3:2) и вывести Россию в финал. Вспомним икарный гол Артема Ниязова в падении ножницами в том матче и невероятное спасение голкипера Дмитрия Путилова с точки:
19:15 Всем привет! Совсем скоро начнется финал чемпионата Европы-2022 по мини-футболу между Россией и Португалией. Матч для вас проведет Денис Ельфин.
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