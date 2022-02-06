Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы-2022 по мини-футболу. В финале команда не смогла победить действующего чемпионата мира и континента Португалию – 2:4.

При этом Россия вела 2:0 по ходу игры. На 10-й минуте счет открыл Антон Соколов, а Андрей Афанасьев увеличил преимущество спустя 3 минуты. За полторы минуты до перерыва Томаш Пасу сократил отставание «селесау».

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Андрей Афанасьев после второго гола в финале Евро-2022 Россия – Португалия Фото: Getty Images

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Второй тайм начался с опасного момента у Зики Те, а на 27-й Андре Коэлью сравнял счет. Он же спустя 5 минут вонзил сборной России третий и решающий мяч. На последних секундах Варела добавил четвертый в пустые ворота. Для португальцев это второй такой камбэк кряду: в полуфинале они также уступали 0:2 Испании, а в итоге прошли дальше.

Португалия стала двукратным чемпионом Европы. За последние 4 года у нее два золота Евро и одно – ЧМ. Россия единственный раз была чемпионом континента в 1999 году. У нее уже шесть проигранных финалов.

Бронзовые медали ранее завоевала Испания, которая взяла верх над Украиной (4:1).

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