Сборная России стала серебряным призером чемпионата Европы-2022 по мини-футболу. В финале команда не смогла победить действующего чемпионата мира и континента Португалию – 2:4.
При этом Россия вела 2:0 по ходу игры. На 10-й минуте счет открыл Антон Соколов, а Андрей Афанасьев увеличил преимущество спустя 3 минуты. За полторы минуты до перерыва Томаш Пасу сократил отставание «селесау».
Ad
Андрей Афанасьев после второго гола в финале Евро-2022 Россия – Португалия
Фото: Getty Images
Футзал
Россия вела 2:0, но проиграла финал. Как это было
Второй тайм начался с опасного момента у Зики Те, а на 27-й Андре Коэлью сравнял счет. Он же спустя 5 минут вонзил сборной России третий и решающий мяч. На последних секундах Варела добавил четвертый в пустые ворота. Для португальцев это второй такой камбэк кряду: в полуфинале они также уступали 0:2 Испании, а в итоге прошли дальше.
Португалия стала двукратным чемпионом Европы. За последние 4 года у нее два золота Евро и одно – ЧМ. Россия единственный раз была чемпионом континента в 1999 году. У нее уже шесть проигранных финалов.
Бронзовые медали ранее завоевала Испания, которая взяла верх над Украиной (4:1).
В полуфинале Россия прошла Украину. А почему эти команды так редко встречаются?
Футзал
Россия и Португалия сразятся за золото. Кто фаворит?
Футзал
РФС подал жалобу в УЕФА на фанатов Украины после игры с Россией
Реклама
Ad
Реклама
Ad