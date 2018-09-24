«Чуть не заплакал перед последней лункой». Тайгер Вудс выиграл первый турнир за 5 лет

Американский гольфист Тайгер Вудс выиграл Tour Championship в Атланте. Для 42-летнего спортсмена это первая победа с 2013 года и 80-я в карьере в PGA Tour.

«Я чуть расплакался перед последней лункой. Я получал удовольствие от каждого момента, нужно было просто взять себя в руки и ударить. Просто не верится, что мне это удалось. Было очень сложно, последние годы вообще были не слишком легкими.

В начале сезона победа на турнире представлялась чрезвычайно сложной задачей, но по ходу года мне удалось доказать, что я могу хорошо играть. Я нашел свой удар, собрал все по кусочкам и знал, что снова смогу побеждать», – рассказал Вудс Reuters.

В последние годы Тайгер перенес несколько операций на позвоночнике, несколько раз попадался с запрещенными препаратами и пьяным.

Из-за операций Вудс пропустил почти весь сезон-2017.

Вудсу осталось всего две победы на PGA Tour, чтобы побить рекорд Сэма Снида (82).

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