Getty Images

«Чуть не заплакал перед последней лункой». Тайгер Вудс выиграл первый турнир за 5 лет

«Чуть не заплакал перед последней лункой». Тайгер Вудс выиграл первый турнир за 5 лет
Eurosport

1 час назад

Гольфиста мучили операции на позвоночнике и запрещенные вещества.

Американский гольфист Тайгер Вудс выиграл Tour Championship в Атланте. Для 42-летнего спортсмена это первая победа с 2013 года и 80-я в карьере в PGA Tour.

«Я чуть расплакался перед последней лункой. Я получал удовольствие от каждого момента, нужно было просто взять себя в руки и ударить. Просто не верится, что мне это удалось. Было очень сложно, последние годы вообще были не слишком легкими.

В начале сезона победа на турнире представлялась чрезвычайно сложной задачей, но по ходу года мне удалось доказать, что я могу хорошо играть. Я нашел свой удар, собрал все по кусочкам и знал, что снова смогу побеждать», – рассказал Вудс Reuters.

  • В последние годы Тайгер перенес несколько операций на позвоночнике, несколько раз попадался с запрещенными препаратами и пьяным.
  • Из-за операций Вудс пропустил почти весь сезон-2017.
  • Вудсу осталось всего две победы на PGA Tour, чтобы побить рекорд Сэма Снида (82).

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола

01:46
Популярные видео
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 540 просмотров14 ч
Увольнение доктора Лю и шоколадки на солнце. Топовые скандалы в «Спартаке» эпохи Карреры
1 911 просмотров22 ч
А еще вам может понравиться