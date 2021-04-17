Веризон Херитадж
Невероятное попадание гольфиста – проще выиграть в лотерею
12 ЧАСОВ НАЗАД
Веризон Херитадж
Гольфист не попал верный мяч и сыграл клюшкой в футбол
13 ЧАСОВ НАЗАД
Мастерс
Британский гольфист убийственным ударом забил мяч на «Мастерсе»
09/04/2021 В 14:24