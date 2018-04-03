Американский гольфист выполнил безумный удар, направив мяч по воде, словно плоский камушек

Американский гольфист Джордан Спит готовится к «Мастерсу»-2018 – и, судя по его тренировкам, находится во впечатляющей форме.

Например, Спит способен виртуозно перебросить мяч через пруд – так, чтобы он скользил по воде «лягушкой».

Спит занимает четвертое место в рейтинге лучших гольфистов мира, лидирует Дастин Джонсон.

«Мастерс»-2018 пройдет с 5 по 9 апреля в национальном гольф-клуб в Огасте (Огаста, Джорджия, США).

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