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Американский гольфист выполнил безумный удар, направив мяч по воде, словно плоский камушек

Американский гольфист выполнил безумный удар, направив мяч по воде, словно плоский камушек
Eurosport

1 час назад

Волшебство.

Американский гольфист Джордан Спит готовится к «Мастерсу»-2018 – и, судя по его тренировкам, находится во впечатляющей форме.

Например, Спит способен виртуозно перебросить мяч через пруд – так, чтобы он скользил по воде «лягушкой».

  • Спит занимает четвертое место в рейтинге лучших гольфистов мира, лидирует Дастин Джонсон.
  • «Мастерс»-2018 пройдет с 5 по 9 апреля в национальном гольф-клуб в Огасте (Огаста, Джорджия, США).

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