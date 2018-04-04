Тайгер Вудс впервые за 3 года сыграл на «Мастерсе». И сразу сотворил шедевр

Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс впервые за почти три года сыграл на турнире «Мастерс» в американском Огасте. Дела у него складывали плохо.

«Мастерс» – первый из четырех «Мейджоров», к которым относятся Открытый чемпионат США, открытый чемпионат Британии и чемпионат профессиональной ассоциации гольфистов.

В первый же день Вудсу удался отличный удар по замысловатой траектории. Будто, и не было этих трех лет.

За 3 года Тайгер перенес несколько операций на спине, лечился от наркотической зависимости и пережил громкий развод с женой.

«Мастерс»-2018 проходит с 4 по 9 апреля.

Вудс – 14-кратный победитель турниров серии «Мейджор».

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