Он вернулся. 5-метровый аллигатор посетил турнир по гольфу в США и развалился у лунки

Гости флоридского гольф-клуба Buffalo Creek Golf Course вновь засняли 5-метрового аллигатора по кличке Чаббс, который решил немного погулять по поляне.

Легендарная рептилия спокойно понежилась на солнце, лежа на траве в паре десятков метров от одной из лунок.

Зеленый гость уже появлялся в этом клубе 2 года назад. Тогда он просто сократил маршрут через поляну для гольфа.

Численность популяции миссисипского (американского) аллигатора оценивается на уровне миллиона особей.

Американские аллигаторы в среднем вырастают до 3,5 метров и весят около 200 кг.

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