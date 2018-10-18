Он вернулся. 5-метровый аллигатор посетил турнир по гольфу в США и развалился у лунки
Парня уже знают в лицо. Или по зубам.
Гости флоридского гольф-клуба Buffalo Creek Golf Course вновь засняли 5-метрового аллигатора по кличке Чаббс, который решил немного погулять по поляне.
Легендарная рептилия спокойно понежилась на солнце, лежа на траве в паре десятков метров от одной из лунок.
- Зеленый гость уже появлялся в этом клубе 2 года назад. Тогда он просто сократил маршрут через поляну для гольфа.
- Численность популяции миссисипского (американского) аллигатора оценивается на уровне миллиона особей.
- Американские аллигаторы в среднем вырастают до 3,5 метров и весят около 200 кг.
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