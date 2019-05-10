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Эта гольфистка украдет в сумке для клюшек твое сердечко. Ее инстаграм наполнен теплом

Эта гольфистка украдет в сумке для клюшек твое сердечко. Ее инстаграм наполнен теплом
Eurosport

10/05/2019 в 15:46

После этой подборки ты начнешь смотреть женский гольф.

Британская гольфистка Люси Робсон с 2005 года живет в США и выступает на американских турнирах.

Больших спортивных успехов у нее нет, зато есть инстаграм с без малого 400 тысячами фолловеров. И эти ребята знали, на что надо подписываться.

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