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Эта гольфистка украдет в сумке для клюшек твое сердечко. Ее инстаграм наполнен теплом
После этой подборки ты начнешь смотреть женский гольф.
Британская гольфистка Люси Робсон с 2005 года живет в США и выступает на американских турнирах.
Больших спортивных успехов у нее нет, зато есть инстаграм с без малого 400 тысячами фолловеров. И эти ребята знали, на что надо подписываться.
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