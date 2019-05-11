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Гольфист попал мячом собственной жене в голову с расстояния почти 200 метров
У парня все в порядке с точностью. Правда, лучше бы он попал в лунку.
Американский гольфист Тайлер Дункан выполнил удар и с расстояния 184 метров попал в голову собственной жене.
Дункан опубликовал видео инцидента у себя в твиттере. «Мужчины, не пытайтесь повторить это в домашних условиях», – написал Тайлер под роликом.
- Прекрасный по точности удар Дункана (правда, не в лунку) случился на турнире AT&T Byron Nelson.
- Помимо профессиональных гольфистов, на AT&T Byron Nelson выступает бывший игрок в американский футбол Тони Ромо, получивший спонсорское приглашение.
Он вернулся. 5-метровый аллигатор посетил турнир по гольфу в США и развалился у лунки
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