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Гольфист попал мячом собственной жене в голову с расстояния почти 200 метров

Гольфист попал мячом собственной жене в голову с расстояния почти 200 метров
Eurosport

10 ч. назад

У парня все в порядке с точностью. Правда, лучше бы он попал в лунку.

Американский гольфист Тайлер Дункан выполнил удар и с расстояния 184 метров попал в голову собственной жене.

Дункан опубликовал видео инцидента у себя в твиттере. «Мужчины, не пытайтесь повторить это в домашних условиях», – написал Тайлер под роликом.

  • Прекрасный по точности удар Дункана (правда, не в лунку) случился на турнире AT&T Byron Nelson.
  • Помимо профессиональных гольфистов, на AT&T Byron Nelson выступает бывший игрок в американский футбол Тони Ромо, получивший спонсорское приглашение.

Он вернулся. 5-метровый аллигатор посетил турнир по гольфу в США и развалился у лунки

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