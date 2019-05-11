Американский гольфист Тайлер Дункан выполнил удар и с расстояния 184 метров попал в голову собственной жене.

Дункан опубликовал видео инцидента у себя в твиттере. «Мужчины, не пытайтесь повторить это в домашних условиях», – написал Тайлер под роликом.

Прекрасный по точности удар Дункана (правда, не в лунку) случился на турнире AT&T Byron Nelson.

Помимо профессиональных гольфистов, на AT&T Byron Nelson выступает бывший игрок в американский футбол Тони Ромо, получивший спонсорское приглашение.

Он вернулся. 5-метровый аллигатор посетил турнир по гольфу в США и развалился у лунки

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