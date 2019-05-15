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Вудс: «Если получится, я обязательно выступлю на Олимпиаде в Токио»
Это очень интригующе.
Легендарный гольфист Тайгер Вудс хочет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
«Я никогда не играл на Олимпийских играх. Думаю, что шансов попасть в сборную у меня немного, но если получится, то я обязательно выступлю в Токио», – цитирует 43-летнего Вудса японский портал NHK.
- Гольф входил в программу Олимпиад 1900, 1904 и 2016 годов.
- Тайгер идет на 16-м месте в рейтинге богатейших спортсменов 2018 года от Forbes.
- Вудс – 15-кратный победитель мэйджоров.
На Вудса подали в суд после смерти сотрудника его ресторана, который сел за руль пьяным
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