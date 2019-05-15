Легендарный гольфист Тайгер Вудс хочет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«Я никогда не играл на Олимпийских играх. Думаю, что шансов попасть в сборную у меня немного, но если получится, то я обязательно выступлю в Токио», – цитирует 43-летнего Вудса японский портал NHK.

Гольф входил в программу Олимпиад 1900, 1904 и 2016 годов.

Тайгер идет на 16-м месте в рейтинге богатейших спортсменов 2018 года от Forbes.

Вудс – 15-кратный победитель мэйджоров.

На Вудса подали в суд после смерти сотрудника его ресторана, который сел за руль пьяным

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