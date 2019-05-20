Американский гольфист Брукс Кепка был настолько сосредоточен перед решающим раундом PGA Championship, что не заметил, как его девушка дважды пыталась поцеловать его на удачу.

Джена Симс – обворожительная красотка, но даже она оказалась недостойна внимания со стороны своего спутника, который в итоге победил на одном из главных турниров сезона.

А теперь давайте посмотрим на красоту, которую отверг Кепка.

PGA Championship – один из четырех мэйджоров в профессиональном гольфе.

Кепка выиграл PGA Championship второй раз подряд. Всего на счету Брукса четыре победы на мэйджорах.

Гольфист попал мячом собственной жене в голову с расстояния почти 200 метров

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