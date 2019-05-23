На турнире PGA Championship гольфист Брукс Кепка так сосредоточился на игре, то отверг поцелуй своей дамы – Джены Симс.

Джена – модель и актриса. В 2007 году она выиграла титул «Мисс Джорджия» среди девушек-подростков. Симс снимается в фильмах и сериалах – в ее карьере уже девять работ. Еще 30-летняя модель управляет некоммерческой организацией, которая устраивает конкурсы красоты для детей больных раком.

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