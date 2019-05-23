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Гольфист отверг поцелуй красотки. Только посмотри, от чего он отказался
Дома Джена Симс устроила мужчине серьезный разговор.
На турнире PGA Championship гольфист Брукс Кепка так сосредоточился на игре, то отверг поцелуй своей дамы – Джены Симс.
Джена – модель и актриса. В 2007 году она выиграла титул «Мисс Джорджия» среди девушек-подростков. Симс снимается в фильмах и сериалах – в ее карьере уже девять работ. Еще 30-летняя модель управляет некоммерческой организацией, которая устраивает конкурсы красоты для детей больных раком.
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