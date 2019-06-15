В 2019 году Брукс Кепка стал первым в истории гольфистом, который защитил подряд титулы на сразу двух мэйджорах. Даже великий Тайгер Вудс такое не осилил.

Подвиги 29-летнего американца неудивительны: посмотрите, какая леди его вдохновляет. Джена Симс – актриса и модель. В 2007-м она выиграла конкурс Мисс Тинейджер по штату Джорджия.

Кепка – четырехкратный победитель турниров «Большого шлема».

Брукс по два раза выиграл US Open (2017, 2018) и PGA Championship (2018, 2019).

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