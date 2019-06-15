Eurosport
Кепка – сильнейший гольфист последних двух лет. А эта леди вдохновляет его на подвиги
Брукс Кепка и Джена Симс – эффектная пара.
В 2019 году Брукс Кепка стал первым в истории гольфистом, который защитил подряд титулы на сразу двух мэйджорах. Даже великий Тайгер Вудс такое не осилил.
Подвиги 29-летнего американца неудивительны: посмотрите, какая леди его вдохновляет. Джена Симс – актриса и модель. В 2007-м она выиграла конкурс Мисс Тинейджер по штату Джорджия.
- Кепка – четырехкратный победитель турниров «Большого шлема».
- Брукс по два раза выиграл US Open (2017, 2018) и PGA Championship (2018, 2019).
Больше красавиц в твоей ленте:
Стримерша, которая грудью проложила себе дорогу в киберспорт. 11 фотопричин следить за ней получше
Звезда британского реалити-шоу побеждала на чемпионатах по серфингу. Освежись ее инстаграмом
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте