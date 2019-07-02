Американская гольфистка Пейдж Спиранак – настоящая звезда инстаграма: девушка регулярно радует подписчиков откровенными снимками, где не стесняется похвастать своей немаленькой грудью.

Ниже – 11 лучших фотографий со странички Пейдж, которые мы отобрали для вас с особой тщательностью. Поверьте, нам было очень сложно!

Спиранак пришла в большой гольф в 2015 году, приняв участие в Omega Dubai Ladies Classic. Ее выступление было далеко от идеала, зато девушка привлекла к себе внимание прессы и заслужила несколько контрактов со спонсорами.

Когда Пейдж всего в третий раз вышла на поле для гольфа, она неожиданно для многих выиграла у Ханны О'Салливан. Ханна на тот момент была одной из сильнейших гольфисток в мире среди непрофессионалов.

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