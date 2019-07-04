Можно подумать, что Блэр О'Нил – модель, которая просто позирует с клюшкой для гольфа. Но нет, она профессионально занимается этим непростым видом спорта.

Девушка дважды побеждала в студенческих турнирах NCAA, участвовала (и победила) в реалити-шоу про гольф The Big Break, является амбассадором PUMA и входит во всевозможные топы самых горячих спортсменок мира.

Другие подборки горячих дам:

Британские теннисистки не радуют результатами, но очаровывают. Как эта жгучая брюнетка

Стримерша, которая грудью проложила себе дорогу в киберспорт. 11 фотопричин следить за ней получше

Гольфист отверг поцелуй красотки. Только посмотри, от чего он отказался

Качай приложение Eurosport для iOS или Android