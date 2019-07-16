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Австралийская гольфистка засветилась в Maxim. Ей помогла обалденная фигура

Австралийская гольфистка засветилась в Maxim. Ей помогла обалденная фигура
Артем Буторин

1 час назад

Маккензи О'Коннелл всегда в топе.

Маккензи выросла спортсменкой, но у нее не было выбора. Ее мать – тренер по гольфу, а брат Куттер – баскетболист «Сидней Райдерс». О’Коннелл играет в гольф с 11 лет, а сейчас преподает. И, конечно, на изящную гольфистку обратил внимание Maxim.

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