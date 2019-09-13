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100-летняя гольфистка выступила на KLM Open. Она пришла в спорт в 70 лет
Вот это активное долголетие.
100-летняя гольфистка Сьюзан Хосанг приняла участие в турнире KLM Open в Амстердаме.
Женщине дали возможность сделать символический удар на 13-й лунке, на которой играли также Мэтт Уоллес и Томас Питерс. Примечательно, что Сьюзан начала заниматься гольфом в возрасте 70 лет.
- После первого раунда лидирует Каллум Шинквин с результатом 66.
- Турнир проводится в год столетия авиакомпании KLM – титульного спонсора соревнования.
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