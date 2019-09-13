100-летняя гольфистка выступила на KLM Open. Она пришла в спорт в 70 лет

100-летняя гольфистка Сьюзан Хосанг приняла участие в турнире KLM Open в Амстердаме.

Женщине дали возможность сделать символический удар на 13-й лунке, на которой играли также Мэтт Уоллес и Томас Питерс. Примечательно, что Сьюзан начала заниматься гольфом в возрасте 70 лет.

Видео - 100-летняя дама выступила на профессиональном турнире по гольфу 00:30

После первого раунда лидирует Каллум Шинквин с результатом 66.

Турнир проводится в год столетия авиакомпании KLM – титульного спонсора соревнования.

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