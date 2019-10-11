Английский гольфист Тайрелл Хаттон оказался вовлечен в забавный инцидент на турнире Italian Open.

27-летний спортсмен готовился к удару на 11-й лунке, когда его что-то отвлекло. Оказалось, Хаттону помешала его невеста Эмили Брейшер, которая прямо в этот момент решила посетить туалет.

«Ты меня отвлекла, тебе должно быть стыдно!» – пошутил Тайрелл.

Хаттон выигрывал Italian Open два года назад.

В прошлом году Тайрелл дважды попал в топ-10 на мэйджорах (US Open и PGA Championship).

Эта пышногрудая гольфистка обожает загонять мячи в лунку. А еще она загонит колышек тебе в сердце

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