Американская гольфистка Пейдж Спиранак рассказала о неприятной ситуации, которую она переживает после расставания с бойфрендом.

Как сообщает The Sun, Пейдж встречалась с молодым человеком и, находясь с ним в романтических отношениях, отправила ему несколько снимков 18+. После расставания парень показал голые снимки Спиранак друзьям, и они быстро попали в руки к незнакомым людям. В итоге личка Пейдж оказалась переполнена сообщениями от людей, которые писали ей по поводу ее обнаженных фото.

«Это было ужасно – получить массу сообщений от незнакомцев, которые поглазели на тебя в столь беззащитном виде. Когда я наконец встретилась с бывшим парнем, то сказала ему: «Я не могу поверить, что ты так обошелся со мной». А он ответил (и я никогда этого не забуду): «Ты шлюха, ты прислала мне эти фото. Ты заслужила это», – рассказала Пейдж.

Спиранак пришла в большой гольф в 2015 году, приняв участие в Omega Dubai Ladies Classic. Ее выступление было далеко от идеала, зато девушка привлекла к себе внимание прессы и заслужила несколько контрактов со спонсорами.

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