Американская гольфистка Пейдж Спиранак рассказала, что неназванный гольф-клуб отказался принять от нее деньги, которая девушка хотела пожертвовать на благотворительные цели. По словам Пейдж, она столкнулась с отказом из-за ее внешнего вида – а именно из-за большой груди.

«Гольф – это элитарный и душный вид спорта, созданный эксклюзивно для определенных людей. Я ненавижу это, потому что не отношусь к их числу. Я по-прежнему не чувствую себя на своем месте, когда играю в гольф.

Я хотела отдать деньги на благотворительные цели и подарить клубу бесплатные клюшки. Мне пришел ответ: «Мы бы с удовольствием приняли вашу помощь, но из-за того, как наши члены правления смотрят на вас, мы не можем этого сделать». Выходит, я хочу помочь детям, у которых нет денег на клюшку, потому что в свое время у меня тоже не было денег на клюшку.

Но я, ***** [блин], не могу сделать даже этого из-за моей груди», – приводит слова Спиранак Daily Star.

Спиранак пришла в большой гольф в 2015 году, приняв участие в Omega Dubai Ladies Classic. Ее выступление было далеко от идеала, зато девушка привлекла к себе внимание прессы и заслужила несколько контрактов со спонсорами.

Ранее Пейдж сообщила, что столкнулась с кибербуллингом после того, как ее бывший парень слил в интернет ее голые снимки.

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