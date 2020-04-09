Житель Флориды обвинил знаменитого американского гольфиста Тайгера Вудса и его кедди в нападении и подал на них в суд.

Yahoo Sports со ссылкой на AFP сообщает, что инцидент произошел во время одного из турниров в 2018 году. Брайан Боррусо хотел сделать селфи с Вудсом, но кедди Джо Лакава оттолкнул его. У пострадавшего начались проблемы со здоровьем, из-за которых он потерял работу. Он обратился в суд и потребовал 30 тысяч долларов за моральный ущерб.

44-летний Вудс не был замешан в происшествии, но по правилам гольфа спотсмен несет ответственность за действия кедди.

Вудс – 15-кратный победитель турниров серии «Мэйджор», также он более ста раз выигрывал соревнования PGA-тура и Европейского тура.

Кедди – помощник игрока: он переносит инвентарь и дает советы.

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