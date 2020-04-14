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Обворожительная итальянская модель увлеклась гольфом. На поле она сияет так же ярко, как на подиуме
Элеонора Инкардона великолепна и роскошна.
Любая фотография в инстаграме итальянской модели Элеоноры Инкардоны – эстетический шедевр.
Девушка живет в Милане и занимается не только фотопозированием, но и спортом – она выбрала гольф и отлично чувствует себя на зеленых игровых полях.
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