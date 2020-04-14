Eurosport

Обворожительная итальянская модель увлеклась гольфом. На поле она сияет так же ярко, как на подиуме

Обворожительная итальянская модель увлеклась гольфом. На поле она сияет так же ярко, как на подиуме
Eurosport

1 час назад

Элеонора Инкардона великолепна и роскошна.

Любая фотография в инстаграме итальянской модели Элеоноры Инкардоны – эстетический шедевр.

Девушка живет в Милане и занимается не только фотопозированием, но и спортом – она выбрала гольф и отлично чувствует себя на зеленых игровых полях.

Другие спортивные дамы и их фото:

Девушка чемпиона мира по серфингу – актриса. Она зажигает на карнавалах и любит яркие образы

Девушку травили в школе из-за сколиоза. Сейчас она фитнес-богиня

Бразильские сестрички зажгли в синхронном плавании и стали моделями. Их даже пригласили в Maxim

Eurosport в твиттере

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере