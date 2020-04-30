Американский гольфист извинился за призыв пить водку для профилактики коронавируса

Джон Дэйли
Фото: Getty Images
Джон Дэйли пошутил и остался непонятым.
Известный американский гольфист Джон Дэйли извинился за призыв каждый день употреблять по бутылке водки в качестве средства профилактики коронавируса. Он назвал высказывание шуткой.
«Я не хотел никого обидеть. Черт возьми, я делал это просто ради фана, просто чтобы посмеяться в эти трудные времена. Стыдно, что в этой стране и в этом мире никто больше не понимают юмор. Сейчас всем нужно чувство юмора», – цитирует 54-летнего Дэйли The Sun.
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- Джон призвал пить водку в видеоролике для гольф-клубов Дональда Трампа.
- Дэйли – многократный победитель крупнейших турниров по гольфу.
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