Гольф

Американский гольфист извинился за призыв пить водку для профилактики коронавируса

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Джон Дэйли

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 11 минут

Джон Дэйли пошутил и остался непонятым.

Известный американский гольфист Джон Дэйли извинился за призыв каждый день употреблять по бутылке водки в качестве средства профилактики коронавируса. Он назвал высказывание шуткой.

«Я не хотел никого обидеть. Черт возьми, я делал это просто ради фана, просто чтобы посмеяться в эти трудные времена. Стыдно, что в этой стране и в этом мире никто больше не понимают юмор. Сейчас всем нужно чувство юмора», – цитирует 54-летнего Дэйли The Sun.

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  • Джон призвал пить водку в видеоролике для гольф-клубов Дональда Трампа.
  • Дэйли – многократный победитель крупнейших турниров по гольфу.

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