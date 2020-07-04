Гольфистка Пейдж Спиранак рассказала, как парням получить от нее голое фото

Спортсменка тоже просит фото в ответ.

Американская гольфистка Пейдж Спиранак призналась, что отправляла свои голые снимки парням в личных сообщениях, если они ее об этом просили. Однако Пейдж всегда выдвигала одно условие.

«Если парень просит у тебя фотографию, сперва стоит попросить у него фотографию в ответ. Дело не в том, что мне так хочется ее увидеть, скорее это работает как залог. Мне нужно что-то твое, потому что у тебя есть что-то мое. Я научилась на своих ошибках!» – цитирует Спиранак Daily Star.

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Ранее Пейдж пожаловалась на экс-бойфренда, который слил ее голые фото в сеть.

Спиранак пришла в большой гольф в 2015 году, приняв участие в Omega Dubai Ladies Classic. Ее выступление было далеко от идеала, зато девушка привлекла к себе внимание прессы и заслужила несколько контрактов со спонсорами.

Лучшие фото из инстаграма Спиранак

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