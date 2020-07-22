Первый спортсмен-миллиардер – не Роналду и не Джордан. У него была жена и больше 100 любовниц

Тайгер Вудс движется ко второму миллиарду через депрессии и преодоление себя.

Forbes ежегодно выкатывает рейтинги самых богатых спортсменов современности, и их оккупируют не только лидеры популярных видов спорта. Небольшое погружение в историю показывает, что футболисты забирались на вершину всего трижды (Роналду в 2016-м и 2017-м, Месси – в 2019-м), Роджер Федерер в 2020 году и вовсе стал первым теннисистом-лидером за 35-летнюю историю рейтинга. За баскетбол шестью победами отчитался Майкл Джордан. Но никто из великих не был постоянным гегемоном, как Тайгер Вудс – гольфист властвовал в рейтинге 10 лет (2002–2011, 2013). В этом нет ничего странного, американец – икона спорта для миллионеров, поэтому его доходы всего лишь отражают спонсорский интерес и величие.

Гольф – спорт богатых. Вы слышали этот тезис и раньше, но, возможно, не понимали почему. Неспешный ритм, подходящий для обсуждения бизнес-сделок, никакого пота и одышки, дорогой дресс-код – у гольфа идеальный набор характеристик для размеренных игр миллионеров. При этом гольф отлично отнимает средства – например, в гольф-клубе Дональда Трампа (да, у него есть и такой) членский взнос стоит около 400 тысяч долларов. Экипировка, аренда полей и постоянно теряющиеся мячи тоже обходятся недешево.

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Гольф Первая победа великого Вудса на мэйджорах за 11 лет 17/04/2019 В 18:08

Уникальность Вудса сложилась из двух составляющих: спортивной и финансовой. Конечно, Вудс не стал бы многократным лидером рейтинга, если бы не крушил всех на турнирах. Это, по сути, базовое условие заработка, что подтверждают фамилии лидеров списка Forbes за все годы его существования.

Тайгер выигрывал все гольф-мэйджоры минимум трижды, набрал суммарно 15 побед на крупнейших турнирах, а последний титул выдрал в 43 года – после почти 10-летней депрессии. За умение преодолеть себя гольфисту прилетели респекты от Дональда Трампа, Барака Обамы, Серены Уильямс и сотен звезд попроще.

Вудс привык срывать овации с самого начала карьеры – в 2000-м он стал самым молодым обладателем карьерного «Большого шлема», а затем удерживал позицию первой клюшки планеты на протяжении 623 недель (рекорд), из них подряд – 281. Вудс сразу сформировал уникальный чемпионский имидж и просто не мог не привлечь внимание щедрых спонсоров. Дальше схема работала так. У гольфа очень платежеспособный зритель, на которого клюют мощные премиум-бренды, спонсорские доходы и турниров, и самого Вудса растут, американец становится самым богатым спортсменом мира.

При этом гольфом Тайгер заработал всего около 10% (120 млн долларов) от всего состояния, остальные деньги прилетели от рекламы и мероприятий вне спорта. Спонсоры купились на мощного гольфиста еще в юном возрасте – Nike выписал 21-летнему Вудсу пятилетний контракт на 40 млн долларов. За спортивным брендом пришли другие крупные игроки. За пару десятков лет Тайгер сотрудничал с PepsiCo, EA, Procter&Gamble, General Motors, Accenture, American Express, Tag Heuer, AT&T, Rolex и многими другими.

С таким портфолио спонсоров Вудс довольно легко обгонял всех в рейтинге Forbes, а в 2009 году по подсчетам издания стал первым спортсменом-миллиардером. За еще продолжающуюся карьеру Тайгер заработал около 1,8 млрд долларов, а сейчас его состояние оценивается в 800 миллионов. Логичный вопрос: куда делся миллиард?

Вудс сколотил его больше 10 лет назад, но следующее десятилетие стало для него крайне трудным: на великого гольфиста напали семейные проблемы и последовавшие неприятности с психикой и таблетками. В 2009-м жена Вудса Элен Нордгрен вскрыла измену Тайгера. Они поссорились, и гольфист укатил из дома на машине. После недолгой поездки трезвый Вудс врезался в соседний забор, снес пожарный гидрант и закончил трип в стволе дерева. История с изменами и аварией мгновенно облетела медиа, и случилось страшное. В половых связях с гольфистом начали признаваться десятки женщин – в сумме их набралось около 120. Отрицать очевидное Вудс не стал и собрал 40 близких людей (Элен не пришла), чтобы высказаться: «Я человек, я не идеален. Я не был верным мужем. У меня были романы, и я обманывал жену. Сделанное мной неприемлемо. Я причинил боль жене, детям, матери, родителям жены, навредил своему благотворительному фонду и разочаровал людей, которые брали с меня пример».

Несмотря на это, Элен даже простила Тайгера, но с определенным условием: запретом выездов на турниры в одиночку, пока не вырастут сын и дочь пары. Однако семья все равно развалилась через пару месяцев. Суд отнял у гольфиста 100 миллионов долларов, хотя жена просила 750, а сам Тайгер отправился лечить манию секса. Некоторые спонсоры (Gillette, Gatorade, Accenture и AT&T) отреагировали на скандал почти сразу и разорвали контракты – возможно, с ними испарилась еще пара сотен миллионов.

Еще одна порция брендов отвернулась от Вудса в 2017-м. Топового гольфиста остановили полицейские и провели тесты на запрещенные вещества. Результат был отрицательным – в крови Тайгера не было алкоголя и наркотиков.

Вскоре выяснилось, что на задержанного гольфиста повлияли таблетки. Врачи выписали ему четыре лекарства, чтобы заглушить отсутствие сна и боль от многократно оперированной спины. Состояние Вудса три года назад, по словам экс-лидера мирового рейтинга Мартина Краймера, было печальным: «Ситуация патовая. С одной стороны, хочется видеть, как играет Вудс. С другой, абсолютно точно не хочется увидеть, как он перестанет попадать в лунки и развалится».

Отвернувшиеся спонсоры и отобранные разводом 100 миллионов никак не смутили Тайгера. Он продолжил спускать деньги на забавы миллиардеров, как раньше. Из самых ярких покупок в биографии Вудса выделяются гольф-клуб своего имени в Дубае (120 млн долларов), 50-метровая яхта (20), поместье размером в 4 гектара (около 80 млн), дом во Флориде (55) и частный самолет (64). И это лишь малая часть расходов.

Какие-то деньги ушли на подарки и разъезды за новой возлюбленной. В 2013-м Вудс закрутил роман с легендой горных лыж Линдси Вонн. Пара счастливо прожила почти три года, но рассталась из-за постоянной занятости обоих.

Вудс говорил в интервью, что из-за травм не может чувствовать себя великим, но победный камбэк в 43 года и в жизнь, и в спорт поражает. Конечно, к Вудсу вернулись спонсоры: например, в 2018-м он подписал многолетнее соглашение с новым стриминговым сервисом Discovery – GOLFTV – и кучей компаний, которые производят оборудование для гольфа. Вместе с жирными коммерческими предложениями у Вудса снова появился потенциал стать первым обладателем двух миллиардов среди спортсменов. В 2020-м Тайгер добавил к доходам всего 62,3 млн долларов, но еще парочка крупных побед, которые вполне возможны (Джек Никлаус побеждал на американском мэйджоре даже в 46), сделают его существенно богаче. А если Тайгер вдруг задумается об уходе, то PGA Tour будет платить ему пенсию около 20 миллионов долларов в год за постоянные успехи на крупных турнирах и вклад в развитие спорта, но сумма может вырасти и до 27, так что 2 млрд – реальность, которой осталось только дождаться.

Тайгер вернулся, чтобы доказать статус самого великого гольфиста в истории, потому что самым богатым он стал слишком давно. Включайте GOLFTV и следите за тем, как творится история: финансовая и спортивная. Тайгеру осталось взять всего пять мэйджоров и пару сотен миллионов, чтобы стать абсолютной легендой.

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