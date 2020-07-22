«Медиа Альянс» и «Ростелеком» запустили GOLFTV – прямые трансляции, уроки от Тайгера Вудса и другое

Новый телеканал стал на эксклюзивной основе доступен подписчикам видеосервиса Wink от «Ростелекома».

«Медиа Альянс» и «Ростелеком» на эксклюзивной основе представляют российским телезрителям тематический канал GOLFTV от Discovery, Inc: начни знакомство с миром гольфа прямо сейчас, перейдя по ссылке. С 22 июля 2020 года телеканал станет доступен подписчикам интерактивного ТВ и видеосервиса Wink на кнопке 614.

В эфире канала пройдут прямые трансляции этапов PGA-тура, Европейского тура и других наиболее значимых турниров с участием ведущих гольфистов мира. С 6 по 9 августа GOLFTV покажет в прямом эфире PGA Championship, а позже в ноябре – Augusta Masters 2020 (оба – турниры серии «Большого шлема»).

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Также в эфире канала будут представлены эксклюзивные обучающие материалы с участием звезд мирового гольфа, таких как Тайгер Вудс и Франческо Молинари. Например, тележурнал «Моя игра: Тайгер Вудс» поможет раскрыть секрет успеха величайшего гольфиста современности, расскажет оего подходе к игре и о том, как он проживает каждый момент на поле.

«Это событие, к которому мы долго готовились – Россия стала первым рынком для Discovery, Inc., где GOLFTV запускается как линейный канал. И я рад, что этот запуск происходит совместно с компанией «Ростелеком». Таким образом мы продолжаем развивать наше многолетнее стратегическое партнерство. Начало вещания канала совпадает с возобновлением мировых турниров, и я уверен, это станет приятным подарком для всех любителей гольфа. Например, уже 22 июля стартует европейский тур British Masters, который будет транслироваться на GOLFTV в прямом эфире», – сказал генеральный директор «Медиа Альянс» Григорий Лавров.

Подписчикам Wink доступно все семейство телеканалов Eurosport, а с запуском GOLFTV в видеосервисе «Ростелекома» полностью представлено спортивное портфолио «Медиа Альянса».

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра. Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

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