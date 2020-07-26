Министр спорта России: «Гольф уникален, он должен быть доступен для всех жителей страны»

Для этого есть GOLFTV.

Жители России должны иметь доступ к занятиям гольфом по всей стране. Об этом во время международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» заявил министр спорта России Олег Матыцин.

В рамках фестиваля проводились соревнования по шахматам и керлингольфу (личный или командный вид спорта, в котором участники соревнуются на точность, на попадание как можно ближе к лунке). Фестиваль был организован при поддержке Минспорта России, Минкомсвязи России, правительства Тверской области, Ассоциации гольфа России и Федерации шахмат России.

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«Гольф – уникальный вид спорта, он еще имеет и сильный социальный аспект. И я считаю, что неправильно понимать его как вид спорта для богатых, обеспеченных людей. Он доступный и должен быть доступен для жителей нашей страны», – заявил Матыцин. Его слова приводит ТАСС.

23 июля стало известно , что «Медиа Альянс» и «Ростелеком» запустили новый телеканал GOLFTV. Там можно смотреть прямые трансляции топовых соревнований и следить за тренировками Тайгера Вудса.

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