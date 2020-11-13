Аллигаторы на полях для гольфа в США не такая уж и редкость, но этой громадине из Неаполя (штат Флорида) не будет равных.

Рептилию колоссальных размеров запечатлели в гольф-клубе «Валенсия». Она не спеша передвигалась по лужайке и явно направлялась к водоему.

Гольф Министр спорта России: «Гольф уникален, он должен быть доступен для всех жителей страны» 26/07/2020 В 20:33

Пользователи соцсетей впечатлились величине животного. Многие из них сравнили его с годзиллой и динозавром. «Огромный, как динозавр!», «Годзилла живет в Неаполе», – одни из самых популярных комментариев.

У Eurosport.ru есть традиция писать об аллигаторах в гольфе. Тут и тут – две отличные истории.