Американская гольфистка Пейдж Спиранак сравнила тестирование на коронавирус с оральным сексом.

Во время подкаста Playing a Round в разговоре с соведущим Джошем Темплом Спиранак объяснила, в чем она видит сходство этих процессов.

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«Тестирование на коронавирус дает мужчинам глубокое представление о том, каково быть женщиной», – заявила Спиранак.

Темпл в ответ сообщил, что тест на COVID-19 неприятен из-за того, что при заборе слюны во рту крутят ватной палочкой 20 секунд.

«Ага, ну теперь вы знаете, что женщины чувствуют все время», - отреагировала Спиранак, на что ее соведущий попросил объяснений.

«Я думаю, это говорит само за себя. Парни – такие слабаки. У них что-то во рту, и они такие: «О нет, это так неудобно». А когда у девушек в такой ситуации голова еще и опущена вниз, парни такие: «Это потрясающе», – сказала Спиранак, слова которой приводит New York Post.

Спиранак пришла в большой гольф в 2015 году, приняв участие в Omega Dubai Ladies Classic.

Выступление девушки было далеко от идеала, но она привлекла к себе внимание прессы и заслужила несколько контрактов со спонсорами.

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