«Мишель Уи – красивая высокая девушка, но у нее странная стойка при выполнении паттов. Она сильно наклоняется вниз, так, что видны ее трусики, и все журналисты были просто в восторге. Они только и делали, что пытались сфотографировать ее трусики», – заявил Джулиани подкасте Real America's Voice.

«У меня была такая стойка, чтобы улучшить статистику на грине, а не для того, чтобы кто-то смотрел мне под юбку. Компания Nike вставляет шорты под юбки именно для того, чтобы девушки могли играть и чувствовать себя комфортно и уверенно. Я вздрагиваю, думая, что он улыбался и нахваливал мою игру, а на самом деле обсуждал мои трусики за моей спиной. Он должен был запомнить не это, а то, что я тогда нанесла 64 удара, сыграла лучше всех мужчин и привела свою команду к победе», – отреагировала Уи в твиттере.