Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс попал в серьезную аварию с опрокидыванием одного из автомобилей. Согласно сообщению полиции, авария произошла 7:12 утра вторника.

Вудс был единственным пассажиром в машине, и его вытащили с помощью инструмента спасателей, который называют челюсти жизни. Гольфиста доставили в ближайшую больницу, сообщает департамент шерифа округа Лос-Анджелес в твиттере.

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Агент спортсмена Марк Стейнберг рассказал, что Вудс получил множественные переломы ног.

«В настоящее время ему делают операцию. Мы благодарим вас за поддержку», – приводит слова агента Golf Digest.

  • Тайгер Вудс – 15-кратный победитель турниров серии «Мейджор».
  • В последние годы Вудс перенес несколько операций на спине, лечился от наркотической зависимости и пережил громкий развод с женой.

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