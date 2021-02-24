Врач Аниш Махаджан рассказал о состоянии здоровья гольфиста Тайгера Вудса, который был госпитализирован с многочисленными травмами ног после автомобильной аварии.

«Мистер Вудс получил серьезные повреждения правой нижней конечности, которыми во время срочной операции занимались специалисты-ортопеды медицинского центра Harbour-UCLA, травматологического центра первого уровня. Осколочные переломы верхней и нижней части большеберцовой и малоберцовой костей были стабилизированы путем введения стержня в большеберцовую кость.

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Другие повреждения костей стопы и голеностопа были стабилизированы с помощью комбинации винтов и штифтов. Повреждение мышц и мягких тканей ноги потребовало хирургического вмешательства на мышцы для снятия давления из-за отека. Пациент находится в сознании, реагирует на раздражители и восстанавливается в больничной палате», – цитирует доктора ESPN.

  • Тайгер Вудс – 15-кратный победитель турниров «Большого шлема».
  • В последние годы Вудс перенес несколько операций на спине, лечился от наркотической зависимости и пережил громкий развод с женой.

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